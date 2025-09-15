Angostura Informa

Culminó el Torneo Infantil de Fútbol de Salón con gran participación y entrega de premios

Sep 14, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante la jornada de cierre del Torneo Infantil de Fútbol de Salón, organizado por la Secretaría de Deportes, un evento que reunió durante varias semanas a niños y niñas de distintas categorías, promoviendo la actividad física, la integración y los valores de compañerismo.

La ceremonia de premiación se realizó en el Gimnasio “Chichi Irizar” del Salón de Actividades Físicas de la Escuela N° 186, donde se entregaron medallas y trofeos a todos los equipos participantes.

El acto contó con la presencia del Intendente Javier Murer, del Secretario de Gobierno, Lic. Juan Pablo Naretti, y el Secretario de Deportes, Walter Espíndola, quienes destacaron la importancia de generar espacios deportivos para la niñez y la juventud de la localidad.

Asimismo, se reconoció especialmente el esfuerzo y compromiso del equipo de trabajo de la Secretaría de Deportes, que estuvo presente cada fin de semana acompañando la realización del torneo y garantizando su desarrollo.

El certamen incluyó las categorías 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017 y una categoría recreativa, lo que permitió la participación de niños y niñas de diferentes edades y niveles de experiencia en un marco de alegría, respeto y convivencia.

Desde la Secretaría de Deportes se agradeció a todas las familias, entrenadores y a la comunidad en general por el acompañamiento, reafirmando el compromiso de continuar generando propuestas deportivas y recreativas para los más jóvenes.

