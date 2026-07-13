Alerta Meteorológica para este lunes 13 de Julio.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la localidad que, ante el alerta meteorológico emitido para este lunes 13 de julio, se solicita extremar las medidas de prevención y adoptar todas las precauciones necesarias para resguardar la seguridad de todos los vecinos, rige la alerta amarilla.

Durante la jornada se prevén condiciones climáticas adversas que incluirán lluvias, nevadas y un aumento en la intensidad del viento, con mayor impacto en distintos sectores de la región cordillerana.

En las zonas de mayor altitud podrían registrarse importantes acumulaciones de nieve, mientras que en los sectores más bajos las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia o aguanieve.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los siguientes teléfonos:

Protección Civil: 2944 241733

Bomberos: 100 o (2944) 4494140

Policía: 101 o (2944) 4494121

Se solicita a la comunidad actuar con responsabilidad y respetar las recomendaciones de las autoridades para resguardar la seguridad de todos.