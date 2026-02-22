La Dirección de Comercio actua en la zona de la playa pública del Lago Correntoso.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que en el día de hoy se llevaron adelante actuaciones en la zona de la playa pública del Lago Correntoso, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las clausuras dispuestas el pasado 21 de enero del corriente año.

Durante la inspección se constató que las fajas de clausura no se encontraban colocadas en los locales oportunamente clausurados, y que se estarían desarrollando actividades comerciales sin la correspondiente habilitación.

Ante esta situación, se procedió a labrar las actas de infracción por actividad comercial sin habilitación y por violación de clausura. Asimismo, se dispuso la nueva clausura de los puestos y la clausura de los fogones ubicados en el sector.

El Municipio reafirma su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente y continuará realizando los controles necesarios para garantizar el orden, la seguridad y el uso adecuado de los espacios públicos.