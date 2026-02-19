COMUNICADO – DIRECCIÓN DE COMERCIO

Angostura Informa

Feb 19, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Comercio, informa a la comunidad que desde el Municipio no se está realizando ningún tipo de inspección irregular, venta ni ofrecimiento de bolsas de residuos, ni ningún otro producto o servicio en nombre de esta institución.
Asimismo, se aclara que ninguna área municipal se encuentra autorizada a vender bolsas ni a ofrecer productos puerta a puerta.
En los últimos días se han recibido denuncias sobre personas que, mencionan el nombre de la Municipalidad, estarían realizando este tipo de acciones. Estas personas no cuentan con autorización oficial y no forman parte de los procedimientos establecidos por la Dirección de Comercio.
Solicitamos a la comunidad que, ante cualquier situación sospechosa, realice la denuncia correspondiente para evitar posibles engaños.

