Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comercio Comunicado

Pesar por el fallecimiento de Eva hija de la compañera Mariana Solís.

Ene 29, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura lamenta comunicar el fallecimiento de Eva, hija de nuestra compañera Mariana Solís y Jorge Contreras.

Enviamos nuestras más sentidas condolencias a familiares, amigos/as, compañeros/as, en este difícil momento.
Para aquellos que quieran acompañar a la familia se realizará el sepelio hoy 29 de enero a las 16 Hs, en el cementerio local.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

Corte programado – EPEN

Ene 28, 2026
Comunicado

Comunicado – Servicio de Agua Potable.

Ene 28, 2026
Comunicado

Comunicado de la Secretaría de Servicios Públicos – Informa.

Ene 27, 2026

Otras noticias

Comercio Comunicado

Pesar por el fallecimiento de Eva hija de la compañera Mariana Solís.

29 enero, 2026 Prensa Vla
Turismo

Camerata de los 7 Lagos y Sonidos de Huemul, en el marco del Festival de los Siete Lagos 2026.

28 enero, 2026 Prensa Vla
Zoonosis

PROHIBIDO EL INGRESO DE PERROS A LAS PLAYAS DE VILLA LA ANGOSTURA

28 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer mantuvo una reunión de coordinación en materia de seguridad

28 enero, 2026 Prensa Vla