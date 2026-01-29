Pesar por el fallecimiento de Eva hija de la compañera Mariana Solís.

La Municipalidad de Villa La Angostura lamenta comunicar el fallecimiento de Eva, hija de nuestra compañera Mariana Solís y Jorge Contreras.



Enviamos nuestras más sentidas condolencias a familiares, amigos/as, compañeros/as, en este difícil momento.

Para aquellos que quieran acompañar a la familia se realizará el sepelio hoy 29 de enero a las 16 Hs, en el cementerio local.

