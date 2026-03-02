Exención del pago de la licencia comercial por un año para nuevos emprendimientos

En el marco de la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026, el Intendente Municipal Javier Murer anunció una medida histórica orientada a fortalecer el desarrollo económico local: todos los nuevos comercios que se habiliten en Villa La Angostura estarán exentos del pago de la licencia comercial durante los primeros 12 meses de actividad.

Esta decisión, refrendada por Resolución 290/2026 de la Secretaría de Hacienda y Modernización, representa un alivio tributario concreto para emprendedores, comerciantes y vecinos que apuestan a generar trabajo e invertir en la localidad, reduciendo significativamente los costos iniciales y eliminando una barrera económica clave al momento de iniciar un proyecto.

“Queremos acompañar a quienes deciden invertir, emprender y generar empleo en nuestra ciudad. Esta medida busca facilitar el inicio de nuevos comercios, promover la formalización y fortalecer el entramado productivo local, entendiendo que cada nuevo emprendimiento es una oportunidad de crecimiento para toda la comunidad”, expresó el Intendente Javier Murer durante su discurso ante el Concejo Deliberante.

La exención tendrá una vigencia de 12 meses desde el otorgamiento de la habilitación comercial y permitirá que los nuevos emprendimientos destinen esos recursos a consolidar su actividad, invertir en equipamiento, generar empleo y fortalecer su sostenibilidad durante la etapa inicial.

Esta política forma parte de una estrategia integral del Municipio orientada a promover el desarrollo económico, acompañar al sector privado y consolidar un entorno favorable para la inversión, especialmente en sectores clave como el comercio, el turismo, la gastronomía, los servicios y los nuevos emprendimientos vinculados a la economía local.

Asimismo, el Municipio continuará fortaleciendo los mecanismos de acompañamiento técnico y administrativo, con el objetivo de agilizar los procesos de habilitación, brindar previsibilidad y facilitar la formalización de nuevas actividades económicas.

Villa La Angostura atraviesa una etapa de crecimiento y desarrollo, y esta medida refleja el compromiso de la gestión municipal de generar condiciones concretas para que más vecinos puedan emprender, invertir y generar empleo, consolidando una economía local más dinámica, diversificada y sostenible.