Jugadores del CET de Villa de Villa la Angostura, formaron parte de la selección Neuquina de Básquet adaptado en los juegos Para Epade 2026.

La selección Neuquina de Básquet adaptado participa con 4 jugadores para representar a la provincia, de los cuáles dos de ellos pertenecen al equipo “Los Luminosos” de Villa la Angostura.

Se trata de Marite Huenumil que fué seleccionada por primera vez y de Cristian Muñoz, que ya ha participado en ediciones anteriores.

A nivel local la actividad de Básquet en silla de ruedas se practica de manera sostenida desde el año 2016 buscando fomentar la inclusión y el desarrollo de nuevas habilidades.

La misma forma parte de las actividades de deporte adaptado del CET .Los Juegos Para EPADE 2026 que se desarrollaron del 14 al 17 de abril, celebraron su XVII edición en Chubut, con la participación de las seis provincias patagónicas en disciplinas adaptadas:

Básquet 3×3 en silla de ruedas, Boccia, Para atletismo, Natación adaptada y Beach Vóley. Las sedes fueron Rawson, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Se realizaron competencias deportivas regionales para jóvenes de la Patagonia argentina (provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego) que fomenta el desarrollo deportivo.