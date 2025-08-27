Angostura Informa

Aclaraciones sobre la Fiscalización en Centros Médicos y Prestadores de Servicios de Salud

Ago 26, 2025

La Secretaría de Hacienda y Modernización, a cargo de la Dirección de Comercio, desea aclarar y contextualizar la situación respecto a las acciones emprendidas en centros médicos y prestadores de servicios de salud.

Queremos dejar claro que nuestro objetivo no es vulnerar el derecho a la salud de la población ni contradecir normas legales vigentes. Lejos de cualquier intención confiscatoria o recaudatoria, la tarea llevada adelante apunta exclusivamente a asegurar que se respeten estándares mínimos para preservar la integridad física de las personas.

Nuestra misión: Garantizar desde el Estado Municipal que todos los establecimientos que prestan servicios al público cumplan con las condiciones mínimas de seguridad, higiene y salubridad, protegiendo así el bienestar de trabajadores y usuarios.

Velar por el interés general de la sociedad, asegurando que todos los espacios donde se brinden servicios cumplan con los requisitos básicos para su funcionamiento.

Reconocimiento y colaboración: Reconocemos plenamente la existencia de marcos legales provinciales y jurisdicciones específicas en materia de salud.

Nuestra intención no es superponer competencias, sino colaborar de manera complementaria para que la comunidad cuente con espacios seguros y acordes.

Próximos pasos:

Continuaremos con las tareas de fiscalización correspondientes, sin generar contravenciones para aquellos establecimientos que cuenten con la habilitación vigente emitida por las autoridades competentes del ámbito de la salud y la exhiban durante las inspecciones.

Nuestro compromiso es promover una ciudad más segura, ordenada y saludable para todos. Esperamos seguir trabajando junto a los profesionales de la salud, cada uno desde su rol, con responsabilidad y respeto institucional.

Contacto:Para más información, por favor comunicarse con la Dirección de Comercio

