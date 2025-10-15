Angostura Informa

Jornada “Cuerpos en Movimiento” por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Oct 15, 2025

La Secretaría de Deportes, en conjunto con el Área de la Mujer de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables y el Hospital Dr. Oscar Arráiz, invita a toda la comunidad a participar de una nueva jornada en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

En esta oportunidad se desarrollará la actividad denominada “Cuerpos en Movimiento”, que contará con la participación de instructores de actividad física de nuestra localidad y de localidades vecinas.

El encuentro tendrá lugar en el estacionamiento del hospital, con el propósito de promover la prevención, la concientización y la participación comunitaria, bajo el lema de la campaña: “Una de cada ocho personas puede tener cáncer de mama”.

Durante la jornada, personal de salud brindará una charla informativa y se sumará la presencia de integrantes de la Fundación S.E.N.O., quienes compartirán detalles sobre su trabajo y acciones en el acompañamiento a pacientes. Además, con la colaboración de peluqueros y peluqueras locales, se llevará adelante una colecta solidaria de cabello destinado a la confección de pelucas para personas en tratamiento oncológico.

