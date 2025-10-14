Angostura Informa

Gestión conjunta entre la Municipalidad de Villa La Angostura y el EPEN en Villa La Angostura, para ampliar beneficios en la localidad.

Oct 14, 2025

El intendente Javier Murer mantuvo una reunión de trabajo con representantes del EPEN, con el objetivo de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto en beneficio de todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad.

En el encuentro participaron David Romero, gerente de Distribución, junto a Gabriel Gómez y Marcela Alonso, integrantes del equipo de la Gerencia del EPEN de la provincia de Neuquén.

El encuentro permitió avanzar en acciones para sumar más beneficiarios y mejorar la calidad del servicio eléctrico en nuestra comunidad.

By Prensa Vla

