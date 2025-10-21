Angostura Informa

INVITACIÓN A LAS FAMILIAS “ENTRE MATE Y MATE, HABLEMOS DE NUESTROS HIJOS ADOLESCENTES”

Oct 21, 2025

INVITACIÓN A LAS FAMILIAS “ENTRE MATE Y MATE, HABLEMOS DE NUESTROS HIJOS ADOLESCENTES” – Un espacio para compartir y acompañar las crianzas.

El Equipo de coordinación de Dispositivos de Promoción y Protección de Derechos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), en articulación con el Equipo de Asesoría Pedagógica del Colegio Secundario CPEM n°68, tiene el agrado de invitar a participar del tercer módulo del Dispositivo de Apoyo a las Crianzas.

Esta propuesta está diseñada especialmente para madres, padres y referentes encargados de la crianza de adolescentes, buscando brindar acompañamiento y fortalecimiento a través de un espacio grupal que promueva la reflexión y el intercambio constructivo.

Además, estaremos llevando adelante un espacio de juego libre para las infancias y adolescencias que concurran con las familias. ¿De qué se trata? Es un ciclo de charlas y encuentros creado para abordar activamente los desafíos de la crianza en la adolescencia y para construir colectivamente herramientas de acompañamiento que fortalezcan el vínculo familiar.

Dirigido a: Madres, padres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes.

Primer Encuentro:

Fecha: Jueves 30 de octubre

Hora: De 18:30 hs a 20:30 hs

Lugar: CPEM n°68

¡Te esperamos para compartir este espacio de apoyo mutuo y crecimiento!

Inscripción Obligatoria Para participar, es necesario inscribirse previamente a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/csgjKu7X8bh69Gt87

By Prensa Vla

