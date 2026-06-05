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Desarrollo Humano Municipalidad de Villa la Angostura

El Consejo Local de Niñez y Adolescencia impulsa un relevamiento de actividades para infancias y adolescencias.

Jun 5, 2026

El Consejo Local para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de Villa La Angostura informa que, en el marco de sus líneas de acción orientadas a la promoción y protección de los derechos de las infancias y adolescencias, se encuentra elaborando un relevamiento integral de recursos locales.


Este documento reúne la oferta completa de actividades deportivas, culturales, educativas y recreativas disponibles en la localidad para la población infantojuvenil. La iniciativa tiene como objetivo estratégico su divulgación pública y comunitaria, garantizando de este modo que la información alcance de manera efectiva a todas las familias de la región.

By Prensa Vla

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