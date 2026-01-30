¡Prevenir los incendios forestales es responsabilidad de todos!

Cuando el (IMPI) Índice Meteorológico de Peligro de Incendios este EXTREMO, solicitamos la colaboración de todos y no usar el fuego.

¿Dónde se puede hacer fuego?

Solo en lugares habilitados y únicamente cuando el índice de peligro de incendios NO ES EXTREMO.

¿Qué pasa si el índice de peligro de incendios es EXTREMO O TENEMOS ALERTA METEOROLOGICA?

LA PROHIBICION ES TOTAL, incluso en espacios habilitados. ¿Por qué? Todo está dispuesto arder, con solo un chispa o colilla de cigarrillo.

¿Qué pasa si no se cumple?

El uso de fuego tiene implicancias civiles, según la normativa.

¿Cuáles son las sanciones?

Las multas van desde el equivalente a 100 hasta 100.000 litros de gas oil YPF, según la gravedad del hecho. (verificar)

Te invitamos a cuidar el lugar donde vivimos. Cuidemos nuestros recursos, el agua, el suelo y los bosques son nuestros mayores recursos y por eso te pedimos cuidar.

Te contamos que hacer ante una columna de humo:

Llamar a los números de emergencias: 100-101-2994124133