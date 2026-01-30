Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

¡Prevenir los incendios forestales es responsabilidad de todos!

Ene 30, 2026

Cuando el (IMPI) Índice Meteorológico de Peligro de Incendios este EXTREMO, solicitamos la colaboración de todos y no usar el fuego.

¿Dónde se puede hacer fuego?

  • Solo en lugares habilitados y únicamente cuando el índice de peligro de incendios NO ES EXTREMO.

¿Qué pasa si el índice de peligro de incendios es EXTREMO O TENEMOS ALERTA METEOROLOGICA?

  • LA PROHIBICION ES TOTAL, incluso en espacios habilitados. ¿Por qué? Todo está dispuesto arder, con solo un chispa o colilla de cigarrillo.

¿Qué pasa si no se cumple?

  • El uso de fuego tiene implicancias civiles, según la normativa.

¿Cuáles son las sanciones?

  • Las multas van desde el equivalente a 100 hasta 100.000 litros de gas oil YPF, según la gravedad del hecho. (verificar)

Te invitamos a cuidar el lugar donde vivimos. Cuidemos nuestros recursos, el agua, el suelo y los bosques son nuestros mayores recursos y por eso te pedimos cuidar.

Te contamos que hacer ante una columna de humo:

  • Llamar a los números de emergencias: 100-101-2994124133

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Inscripcion abierta para el tradicional Desfile de Carrozas.

Ene 30, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Se convoca a Concurso de Precios para la adquisición de viviendas.

Ene 30, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

1º LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 08/2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

Ene 30, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Inscripcion abierta para el tradicional Desfile de Carrozas.

30 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

¡Prevenir los incendios forestales es responsabilidad de todos!

30 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Se convoca a Concurso de Precios para la adquisición de viviendas.

30 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

1º LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 08/2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

30 enero, 2026 Prensa Vla