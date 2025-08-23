Angostura Informa

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré: habilitado, suspendido para camiones.

Ago 23, 2025

By Prensa Vla

Solicitá la Beca Gregorio Álvarez para Formación profesional.

Solicitá la Beca Gregorio Álvarez para Formación profesional.

Ago 22, 2025
Comunicado

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré:Habilitado

Ago 22, 2025
Comunicado

Corte de Energía Programado – EPEN -Viernes 22 de Agosto.

Ago 20, 2025

La Secretaría de Deporte y Juventud organiza el primer torneo de Futsal de Veteranos.

La Secretaría de Deporte y Juventud organiza el primer torneo de Futsal de Veteranos.

23 agosto, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Deportes y Juventudes

Torneo de Vóley Mixto: deporte, compañerismo y alegría.

23 agosto, 2025 Prensa Vla
Cultura

Villa La Angostura celebró del Día Nacional del Folklore con Música y Danza.

23 agosto, 2025 Prensa Vla
Comunicado

