Comunicado

Alerta Naranja por vientos fuertes en Villa La Angostura.

Ago 24, 2025

La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Naranja por vientos intensos, que afectará nuestra localidad y alrededores durante la jornada de hoy.

🔸 Condiciones previstas para Villa La Angostura:

Vientos del sector oeste con intensidades entre 60 y 70 km/h. Ráfagas que pueden superar los 120 km/h, especialmente en zonas altas y abiertas. La situación se intensificará durante la tarde y primeras horas de la noche.

⚠️ Recomendaciones:

✅ Evitá actividades al aire libre.

✅ Asegurá techos, chapas, macetas y objetos sueltos.

✅ No permanezcas bajo árboles.

✅ Conducí con extrema precaución.

✅ Mantente informado a través de los canales oficiales.

Ante cualquier emergencia, comunicarse con la Dirección de Protección Civil: 294 424-1733

By Prensa Vla

