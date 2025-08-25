Alerta Naranja por vientos fuertes en Villa La Angostura.

La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Naranja por vientos intensos, que afectará nuestra localidad y alrededores durante la jornada de hoy.
🔸 Condiciones previstas para Villa La Angostura:
Vientos del sector oeste con intensidades entre 60 y 70 km/h. Ráfagas que pueden superar los 120 km/h, especialmente en zonas altas y abiertas. La situación se intensificará durante la tarde y primeras horas de la noche.
⚠️ Recomendaciones:
✅ Evitá actividades al aire libre.
✅ Asegurá techos, chapas, macetas y objetos sueltos.
✅ No permanezcas bajo árboles.
✅ Conducí con extrema precaución.
✅ Mantente informado a través de los canales oficiales.
Ante cualquier emergencia, comunicarse con la Dirección de Protección Civil: 294 424-1733