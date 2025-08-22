Angostura Informa

Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Solicitá la Beca Gregorio Álvarez para Formación profesional.

Ago 22, 2025

Este lunes 25 de agosto abre la inscripción a becas Gregorio Álvarez para estudiantes de Formación Profesional

El trámite está disponible a través de la página www.becas.neuquen.gov.ar todo el resto del año.

Listado de cursos de formación profesional:
https://www.neuquen.edu.ar/listado-de-cursos-de-formacion-profesional/

El beneficio alcanzará a estudiantes de 98 trayectos formativos vinculados a construcción, estética, gastronomía, hotelería, auxiliares de diferentes servicios, mecánica, turismo y carpintería.

By Prensa Vla

