Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré: Habilitado.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERA CENTRO DE FRONTERA CARDENAL SAMORÉ Reporte N° 1 del día miércoles 10/09/2025A las 08:00 Estado: HABILITADO Todo tipo de vehículos PORTACIÓN OBLIGATORIO DE CADENAS
RN 231 tramo Aduana Límite con Chile calzada mojada pronóstico de lluvias y nieve en cotas altas, personal y equipos trabajando transitable con MÁXIMA PRECAUCIÓN PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS ⛓️ Paso Cardenal Samore Habilitado
HORARIOS Tránsito en general De 8:00 a 19:00 hrs ARG🇦🇷🚧 Cierre de Barrera 19:00 hrs 🇦🇷