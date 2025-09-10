Angostura Informa

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré: Habilitado.

Sep 10, 2025

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERA CENTRO DE FRONTERA CARDENAL SAMORÉ Reporte N° 1 del día miércoles 10/09/2025A las 08:00 Estado: HABILITADO Todo tipo de vehículos PORTACIÓN OBLIGATORIO DE CADENAS

RN 231 tramo Aduana Límite con Chile calzada mojada pronóstico de lluvias y nieve en cotas altas, personal y equipos trabajando transitable con MÁXIMA PRECAUCIÓN PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS ⛓️ Paso Cardenal Samore Habilitado

HORARIOS Tránsito en general De 8:00 a 19:00 hrs ARG🇦🇷🚧 Cierre de Barrera 19:00 hrs 🇦🇷

Cultura

Agenda Cultural de la Semana.

10 septiembre, 2025 Prensa Vla
Desarrollo Social

La Dirección de Desarrollo Local de la Municipalidad de Villa La Angostura, organiza el 4° Encuentro de Plantas para la Salud.

10 septiembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré: Habilitado.

10 septiembre, 2025 Prensa Vla
Concejo Deliberante Secretaría de Gobierno

La Secretaría de Gobierno presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para fomentar el empleo local con beneficios tributarios.

9 septiembre, 2025 Prensa Vla