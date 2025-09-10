ALERTA NARANJA POR NEVADAS EN LA REGIÓN.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por nevadas intensas que afectará a Villa La Angostura y alrededores durante las próximas horas.

👉 Se solicita a vecinos y visitantes informarse antes de salir a la ruta y extremar las medidas de precaución al circular.

👉 En caso de no ser imprescindible, se recomienda evitar traslados durante el evento meteorológico.

📌 Recomendaciones importantes para quienes deban viajar: Portar cadenas para los neumáticos y utilizarlas en caso de ser necesario.

Conducir a baja velocidad, con las luces bajas encendidas y manteniendo distancia entre vehículos.

No realizar maniobras bruscas ni detenciones innecesarias.Respetar siempre las indicaciones de personal de tránsito y organismos de emergencia.

⚠️ Recordá que las condiciones climáticas adversas pueden modificar rápidamente el estado de las rutas.