ALERTA NARANJA POR NEVADAS EN LA REGIÓN.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por nevadas intensas que afectará a Villa La Angostura y alrededores durante las próximas horas.
👉 Se solicita a vecinos y visitantes informarse antes de salir a la ruta y extremar las medidas de precaución al circular.
👉 En caso de no ser imprescindible, se recomienda evitar traslados durante el evento meteorológico.
📌 Recomendaciones importantes para quienes deban viajar: Portar cadenas para los neumáticos y utilizarlas en caso de ser necesario.
Conducir a baja velocidad, con las luces bajas encendidas y manteniendo distancia entre vehículos.
No realizar maniobras bruscas ni detenciones innecesarias.Respetar siempre las indicaciones de personal de tránsito y organismos de emergencia.
⚠️ Recordá que las condiciones climáticas adversas pueden modificar rápidamente el estado de las rutas.