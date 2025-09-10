Angostura Informa

ALERTA NARANJA POR NEVADAS EN LA REGIÓN.

Sep 9, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por nevadas intensas que afectará a Villa La Angostura y alrededores durante las próximas horas.

👉 Se solicita a vecinos y visitantes informarse antes de salir a la ruta y extremar las medidas de precaución al circular.

👉 En caso de no ser imprescindible, se recomienda evitar traslados durante el evento meteorológico.

📌 Recomendaciones importantes para quienes deban viajar: Portar cadenas para los neumáticos y utilizarlas en caso de ser necesario.

Conducir a baja velocidad, con las luces bajas encendidas y manteniendo distancia entre vehículos.

No realizar maniobras bruscas ni detenciones innecesarias.Respetar siempre las indicaciones de personal de tránsito y organismos de emergencia.

⚠️ Recordá que las condiciones climáticas adversas pueden modificar rápidamente el estado de las rutas.

Comunicado

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré: Habilitado.

Sep 10, 2025
Comunicado

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré: Habilitado

Sep 9, 2025
Comunicado

EPEN recibirá a titulares del Macro Lote 6 para firma de documentación.

Sep 8, 2025

Cultura

Agenda Cultural de la Semana.

10 septiembre, 2025 Prensa Vla
Desarrollo Social

La Dirección de Desarrollo Local de la Municipalidad de Villa La Angostura, organiza el 4° Encuentro de Plantas para la Salud.

10 septiembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré: Habilitado.

10 septiembre, 2025 Prensa Vla
Concejo Deliberante Secretaría de Gobierno

La Secretaría de Gobierno presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para fomentar el empleo local con beneficios tributarios.

9 septiembre, 2025 Prensa Vla