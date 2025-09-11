Skip to content
11 septiembre, 2025
3:41 am
Angostura Informa
Información de Villa La Angostura
Inicio
Gobierno
Obras y Servicios
Turismo
Deportes
Cultura
Economía Social
Protección civil
Zoonosis
Comunicado
Nuevos Horarios – Paso Fronterizo Cardenal Samore.
Sep 10, 2025
Navegación de entradas
Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré: Habilitado.
By
Prensa Vla
Noticias relacionadas
Comunicado
Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré: Habilitado.
Sep 10, 2025
Comunicado
ALERTA NARANJA POR NEVADAS EN LA REGIÓN.
Sep 9, 2025
Comunicado
Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré: Habilitado
Sep 9, 2025
Otras noticias
Comunicado
Nuevos Horarios – Paso Fronterizo Cardenal Samore.
10 septiembre, 2025
Prensa Vla
Cultura
Agenda Cultural de la Semana.
10 septiembre, 2025
Prensa Vla
Desarrollo Social
La Dirección de Desarrollo Local de la Municipalidad de Villa La Angostura, organiza el 4° Encuentro de Plantas para la Salud.
10 septiembre, 2025
Prensa Vla
Comunicado
Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré: Habilitado.
10 septiembre, 2025
Prensa Vla