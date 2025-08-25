Informe Actualizado Paso Fronterizo Cardenal Samoré: HABILITADO

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERA
CENTRO DE FRONTERA
CARDENAL SAMORÉ
Reporte N° 3 del día lunes 25/08/2025
A las 13:00
Estado: HABILITADO
Todo tipo de vehículos
PORTACIÓN OBLIGATORIO DE CADENA
RN 231 tramo Aduana Límite con Chile calzada despejada y mojada pronóstico de aguanieve y lluvias , equipos de Vialidad trabando en banquinas, Transitable con MAXIMA PRECAUCIÓN PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS Paso Cardenal Samore Habilitado
🕘 HORARIOS
Tránsito en general
De 9:00 a 19 hrs ARG🇦🇷
🚧 Cierre de Barrera 19 hrs 🇦🇷