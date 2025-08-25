Angostura Informa

Comunicado

Informe Actualizado Paso Fronterizo Cardenal Samoré: HABILITADO

Ago 25, 2025

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERA

CENTRO DE FRONTERA
CARDENAL SAMORÉ

Reporte N° 3 del día lunes 25/08/2025
A las 13:00

Estado: HABILITADO

Todo tipo de vehículos

PORTACIÓN OBLIGATORIO DE CADENA

RN 231 tramo Aduana Límite con Chile calzada despejada y mojada pronóstico de aguanieve y lluvias , equipos de Vialidad trabando en banquinas, Transitable con MAXIMA PRECAUCIÓN PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS Paso Cardenal Samore Habilitado

🕘 HORARIOS
Tránsito en general

 De 9:00 a 19 hrs ARG🇦🇷

🚧 Cierre de Barrera 19 hrs 🇦🇷

