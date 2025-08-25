Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Corte de Energia Programado – EPEN – Día Miercoles 27 de Agosto.

Ago 25, 2025

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará un corte programado de suministro eléctrico con el fin de realizar trabajos de mantenimiento correctivo y tareas a requerimiento de terceros, conforme al siguiente detalle:

Corte programado: en horario de 9 a 13 hs

  • Miércoles 27:Alimentador Correntoso desde Cámara Puente Correntoso. Barrios Afectados: Villa Correntoso, Las Bandurrias y Arauco.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

Informe Actualizado Paso Fronterizo Cardenal Samoré: HABILITADO

Ago 25, 2025
Comunicado Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino Informa sobre exhumaciones en el cementerio local.

Ago 25, 2025
Comunicado

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré: Suspendido

Ago 25, 2025

Otras noticias

Centro de Convenciones

Con gran éxito se llevó adelante hoy la Jornada por el Día de las Infancias en el Centro de  Congresos y Convenciones “Arrayanes”.

25 agosto, 2025 Prensa Vla
Cultura Secretaría de Atención al Vecino Secretaría de Deportes y Juventudes

La Municipalidad de Villa La Angostura organiza un gran festejo por el Día del Niño en Villa La Angostura.

25 agosto, 2025 Prensa Vla
Zoonosis

La Dirección de Zoonosis abre inscripción para esterilización de felinos y caninos.

25 agosto, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Corte de Energia Programado – EPEN – Día Miercoles 27 de Agosto.

25 agosto, 2025 Prensa Vla