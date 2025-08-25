Corte de Energia Programado – EPEN – Día Miercoles 27 de Agosto.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará un corte programado de suministro eléctrico con el fin de realizar trabajos de mantenimiento correctivo y tareas a requerimiento de terceros, conforme al siguiente detalle:

Corte programado: en horario de 9 a 13 hs

Miércoles 27:Alimentador Correntoso desde Cámara Puente Correntoso. Barrios Afectados: Villa Correntoso, Las Bandurrias y Arauco.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.