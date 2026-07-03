El intendente Javier Murer se reunió esta mañana con representantes de la Junta Vecinal del Barrio Volcanes, en un encuentro destinado a dialogar sobre distintas inquietudes y necesidades planteadas por los vecinos del sector.

Participaron de la reunión la secretaria de la Junta Vecinal, Alicia Soberón; la vocal titular, Sandra Viti; el subsecretario de Gobierno, Milton Maraboli; y el secretario de Atención al Vecino, Alejo Silva Grechi.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al acceso al Barrio Volcanes, particularmente en la intersección de la Ruta Nacional 231 y calle Moquehue, analizando aspectos relacionados con la señalización, la cartelería y la circulación vehicular en el sector.

La reunión permitió intercambiar propuestas y avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas, reafirmando el compromiso del Municipio de continuar trabajando junto a las juntas vecinales y los vecinos de cada barrio de Villa La Angostura.