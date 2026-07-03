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El Intendente Javier Murer se reunió esta mañana con representantes de la Junta Vecinal del Barrio Volcanes.

Jul 1, 2026

El intendente Javier Murer se reunió esta mañana con representantes de la Junta Vecinal del Barrio Volcanes, en un encuentro destinado a dialogar sobre distintas inquietudes y necesidades planteadas por los vecinos del sector.

Participaron de la reunión la secretaria de la Junta Vecinal, Alicia Soberón; la vocal titular, Sandra Viti; el subsecretario de Gobierno, Milton Maraboli; y el secretario de Atención al Vecino, Alejo Silva Grechi.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al acceso al Barrio Volcanes, particularmente en la intersección de la Ruta Nacional 231 y calle Moquehue, analizando aspectos relacionados con la señalización, la cartelería y la circulación vehicular en el sector.

La reunión permitió intercambiar propuestas y avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas, reafirmando el compromiso del Municipio de continuar trabajando junto a las juntas vecinales y los vecinos de cada barrio de Villa La Angostura.

By Prensa Vla

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