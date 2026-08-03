Este lunes se decide si Villa La Angostura da el primer paso hacia una obra histórica para el deporte.

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a vecinos, instituciones deportivas, clubes y organizaciones de la comunidad a participar de la Sesión Especial del Concejo Deliberante, donde se tratará en primera lectura el proyecto de ordenanza que autoriza el comodato con la Provincia del Neuquén para la construcción del futuro Centro Deportivo Comunitario.

La sesión se realizará el lunes 3 de agosto a las 11:30 horas, en la Sala Don Humberto Rolando del Concejo Deliberante.

La iniciativa permitirá avanzar con un proyecto de aproximadamente 1.800 m², sobre un predio de 3.220 m², que dará respuesta a una demanda histórica de la comunidad por contar con más espacios cubiertos para la práctica deportiva y las actividades sociales durante todo el año.

La aprobación del comodato constituye el primer paso de un proceso que luego continuará con el llamado a licitación, la adjudicación y el inicio de la obra. Es importante destacar que el expediente no implica una cesión de tierras.

Se trata de un comodato entre la Municipalidad y la Provincia del Neuquén, cuyo único objetivo es posibilitar una inversión pública destinada a construir infraestructura pública para todos los vecinos.

La Municipalidad considera fundamental que la comunidad acompañe este debate.“Porque este lunes no se vota solamente un comodato: se vota el primer paso para concretar una de las inversiones deportivas más importantes y demandadas históricamente por nuestra comunidad.” expresó el Intendente Javier Murer.