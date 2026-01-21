Emergencia Ígnea: reunión de coordinación y refuerzo de medidas preventivas.

En el marco de la emergencia ígnea que atraviesa la región, se llevó a cabo una nueva reunión de coordinación interinstitucional con el objetivo de reforzar las medidas de prevención, control y respuesta ante posibles focos de incendio en Villa La Angostura y zonas aledañas.

Del encuentro participaron representantes de los distintos organismos vinculados a la gestión del riesgo y la seguridad, entre ellos: Gabriel Álvarez, del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF-VLA); Brisa Railaf, Mauro Piñeiro, Daniel Dinamarca y Diego Montesino, de la Administración de Parques Nacionales; Gabriela Navarro, jefa de brigada de incendios del SPMF-VLA; Carlos Gutiérrez, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura; Luis Pérez, Comisario a cargo de la Comisaría 28; Miguel Poblete, comisario inspector y coordinador operativo de Villa La Angostura y Villa Traful; Aldana Rodríguez, de la Dirección de Protección Civil; personal de Guardafauna, y el subsecretario de Seguridad y Ordenamiento Vial, Milton Maraboli.

Durante la reunión, se abordó como único tema la situación de emergencia ígnea que se está transitando actualmente, acordándo endurecer las medidas de acción y control, con el fin de garantizar un rápido accionar, una respuesta coordinada y el correcto funcionamiento de los protocolos ante la detección de posibles focos de incendio.