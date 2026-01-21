Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Emergencia Ígnea: reunión de coordinación y refuerzo de medidas preventivas.

Ene 21, 2026

En el marco de la emergencia ígnea que atraviesa la región, se llevó a cabo una nueva reunión de coordinación interinstitucional con el objetivo de reforzar las medidas de prevención, control y respuesta ante posibles focos de incendio en Villa La Angostura y zonas aledañas.

Del encuentro participaron representantes de los distintos organismos vinculados a la gestión del riesgo y la seguridad, entre ellos: Gabriel Álvarez, del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF-VLA); Brisa Railaf, Mauro Piñeiro, Daniel Dinamarca y Diego Montesino, de la Administración de Parques Nacionales; Gabriela Navarro, jefa de brigada de incendios del SPMF-VLA; Carlos Gutiérrez, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura; Luis Pérez, Comisario a cargo de la Comisaría 28; Miguel Poblete, comisario inspector y coordinador operativo de Villa La Angostura y Villa Traful; Aldana Rodríguez, de la Dirección de Protección Civil; personal de Guardafauna, y el subsecretario de Seguridad y Ordenamiento Vial, Milton Maraboli.

Durante la reunión, se abordó como único tema la situación de emergencia ígnea que se está transitando actualmente, acordándo endurecer las medidas de acción y control, con el fin de garantizar un rápido accionar, una respuesta coordinada y el correcto funcionamiento de los protocolos ante la detección de posibles focos de incendio.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Concejo Deliberante Municipalidad de Villa la Angostura

COMUNICADO DE PRENSA DE PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE ANTE LA EMERGENCIA MUNICIPAL PARA LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE.-

Ene 21, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

CONTROLES Y ACTUACIONES EN LA PLAYA PÚBLICA DEL LAGO CORRENTOSO Y EN SECTORES DEL LAGO NAHUEL HUAPI.

Ene 21, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

El Municipio advierte sobre la prohibición y el alto riesgo de arrojarse al río desde el puente Correntoso.

Ene 21, 2026

Otras noticias

Concejo Deliberante Municipalidad de Villa la Angostura

COMUNICADO DE PRENSA DE PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE ANTE LA EMERGENCIA MUNICIPAL PARA LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE.-

21 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

CONTROLES Y ACTUACIONES EN LA PLAYA PÚBLICA DEL LAGO CORRENTOSO Y EN SECTORES DEL LAGO NAHUEL HUAPI.

21 enero, 2026 Prensa Vla
Comunicado

Normalización del suministro tras falla eléctrica.

21 enero, 2026 Prensa Vla
Cultura

Continúa la muestra artística de Luis Iurissevich en el MAC.

21 enero, 2026 Prensa Vla