El Municipio advierte sobre la prohibición y el alto riesgo de arrojarse al río desde el puente Correntoso.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se encuentra prohibido arrojarse al río desde el Puente Peatonal Correntoso, actualmente en construcción, debido al alto riesgo que esta práctica representa para la integridad física de las personas.

El puente no está habilitado para el uso recreativo y su actual condición, sumada a la profundidad variable del río, la fuerza de la corriente y la posible presencia de estructuras sumergidas, incrementa de manera significativa el peligro de sufrir lesiones graves o consecuencias fatales.

Desde el Municipio, a través de sus distintas áreas, se llevan adelante acciones preventivas, recorridas y advertencias directas a quienes son detectados realizando esta práctica peligrosa. Estas intervenciones se desarrollan de forma coordinada con la Policía de la Provincia y el área de Fauna, con el objetivo de evitar accidentes y proteger la vida.

En este contexto, se ha detectado con especial preocupación la presencia de menores de edad arrojándose desde el puente sin la supervisión de adultos responsables. Al momento de las intervenciones, no ha sido posible ubicar a sus padres o tutores, lo que agrava el riesgo y genera una situación de alta vulnerabilidad.

La Municipalidad apela a la conciencia y responsabilidad de toda la comunidad, solicitando a madres, padres y tutores que extremen los cuidados y acompañen de manera activa a niñas, niños y adolescentes.

La prevención y el cuidado de la vida son una tarea compartida.Se continuará reforzando la presencia preventiva y las acciones de concientización en el sector, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de vecinos, vecinas y visitantes.