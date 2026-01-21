Angostura Informa

CONTROLES Y ACTUACIONES EN LA PLAYA PÚBLICA DEL LAGO CORRENTOSO Y EN SECTORES DEL LAGO NAHUEL HUAPI.

Ene 21, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, en el día de la fecha, se realizó un nuevo operativo de control e inspección en la zona de la Playa Pública del Lago Correntoso y en distintos sectores del Lago Nahuel Huapi, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia comercial, ambiental y de seguridad.

Durante el procedimiento, se constató el funcionamiento irregular de diversos establecimientos comerciales, labrándose un total de cinco (05) actas de infracción y procediéndose a la clausura de los locales involucrados, conforme a la normativa municipal vigente.

Asimismo, personal del Área de Medio Ambiente reiteró la clausura de los sectores destinados a la realización de fuegos, recordándoles que dichos espacios permanecen inhabilitados por razones de seguridad y prevención de incendios.

Cabe destacar que algunos de estos sectores aún conservaban las cintas de clausura colocadas el pasado 10 de enero.

Durante el operativo no se detectó la presencia de focos ígneos activos.Por otra parte, se labró el correspondiente acta de infracción al establecimiento denominado “Camping Quilla Hue”, al constatarse el desarrollo de actividad mediante la instalación de carpas sin la debida autorización.

Desde el Municipio se recuerda a la comunidad y a los prestadores turísticos la importancia de respetar las normativas vigentes, especialmente aquellas vinculadas a la habilitación de actividades comerciales y a la prevención de incendios, con el fin de resguardar la seguridad de vecinos, vecinas y visitantes, y preservar el entorno natural.

El Municipio continuará realizando operativos de control en distintos puntos de la localidad para garantizar el cumplimiento de las disposiciones y el uso responsable de los espacios públicos.

By Prensa Vla

