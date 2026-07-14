Intercambio de figuritas: una tarde de encuentro, diversión y grandes premios.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Subsecretaría de Cultura, llevó adelante el pasado sábado una nueva jornada de Intercambio de Figuritas del Mundial 2026, que reunió a una gran cantidad de niños y familias en la Casa de la Cultura.

Durante la actividad, los participantes pudieron intercambiar figuritas, completar sus álbumes, compartir una tarde de recreación y participar de sorteos con premios, en un espacio pensado para promover el encuentro y la integración.

Desde el Municipio se agradece especialmente la colaboración de la artesana Antu Cuyen (Tienda Antu Cuyen), de Villa Traful, quien acompañó la iniciativa con la donación de premios para los sorteos realizados entre los niños, sumándose con su aporte al éxito de esta propuesta comunitaria.

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