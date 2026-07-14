Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Cultura

Intercambio de figuritas: una tarde de encuentro, diversión y grandes premios.

Jul 13, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Subsecretaría de Cultura, llevó adelante el pasado sábado una nueva jornada de Intercambio de Figuritas del Mundial 2026, que reunió a una gran cantidad de niños y familias en la Casa de la Cultura.
Durante la actividad, los participantes pudieron intercambiar figuritas, completar sus álbumes, compartir una tarde de recreación y participar de sorteos con premios, en un espacio pensado para promover el encuentro y la integración.
Desde el Municipio se agradece especialmente la colaboración de la artesana Antu Cuyen (Tienda Antu Cuyen), de Villa Traful, quien acompañó la iniciativa con la donación de premios para los sorteos realizados entre los niños, sumándose con su aporte al éxito de esta propuesta comunitaria.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Cultura

Villa La Angostura reafirma su agenda cultural con una muestra récord en el MAC

Jul 10, 2026
Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

Se inauguró la muestra “Final Feliz” de la artista Silvana Coy en el MAC.

Jul 9, 2026
Casa de la Cultutra Cultura

Llega a la Casa de la Cultura, ¿Una obra donde vos elegis el final?.

Jul 8, 2026

Otras noticias

Cultura

Intercambio de figuritas: una tarde de encuentro, diversión y grandes premios.

13 julio, 2026 Prensa Vla
Secretaría de Atención al Vecino

Subsidio de energía (E.P.E.N)

13 julio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Concurso de precios para el Servicio de transporte de personas mayores.

13 julio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Licitación Pública: nueva convocatoria para el mantenimiento de establecimientos educativos de Villa La Angostura.

13 julio, 2026 Prensa Vla