El Intendente Javier Murer visitó el CPEM N.º 17 y la Escuela N.º 353 para interiorizarse respecto al avance de las obras de cara al inicio del ciclo lectivo 2026

Feb 10, 2026

El Intendente de Villa La Angostura visitó hoy las obras de mantenimiento realizadas en el CPEM N.º 17 y en la Escuela Primaria N.º 353, junto a Roberto Carrasco, Director de la Delegación Angostura del Distrito Educativo IX en el marco de los trabajos que se llevan adelante durante el receso de verano, de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y el equipo de Mantenimiento de Escuelas, se encuentra ejecutando diversas tareas en los establecimientos educativos de la localidad, con el objetivo de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para la comunidad educativa.

Entre los trabajos realizados se destacan:

Limpieza de tanques de agua

Limpieza de ductos de calefacción

Limpieza y mantenimiento de desagües pluviales

Cambio de luminarias

Adecuación de circuitos de electricidad, agua y gas

Pintura interior

Arreglo de techos

Mejora de accesibilidad

En las instituciones visitadas se continúa trabajando en mejoras del playón destinado a distintas actividades deportivas, la construcción y adecuación de la rampa de acceso para personas con movilidad reducida, y la puesta en valor de la escalera del ingreso principal, contribuyendo a mejorar tanto la seguridad como la accesibilidad de los edificios escolares.

La Municipalidad de Villa La Angostura y el Consejo Provincial de Educación trabajan de manera conjunta para asegurar que las escuelas se encuentren en óptimas condiciones para el regreso a clases.

Durante las próximas semanas, las tareas de mantenimiento continuarán intensificándose en distintos establecimientos educativos, con el objetivo de llegar al inicio del ciclo lectivo 2026 con las escuelas preparadas para recibir a estudiantes, docentes y personal educativo.

