FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES 2026: PLANIFICACIÓN, ORDEN Y SEGURIDAD EN LOS ACCESOS.

La Municipalidad de Villa La Angostura presenta oficialmente el plano operativo de la Fiesta Nacional de los Jardines 2026, resultado de un trabajo de planificación integral que articula seguridad, logística, circulación interna y ordenamiento del espacio público.

En esta edición se estableció un esquema técnico de accesos diferenciados, con el objetivo de optimizar el flujo de ingreso, evitar congestionamientos y garantizar mejores condiciones de seguridad para vecinos y visitantes.

El dispositivo contempla:

🔹 Ingreso Visitantes: ubicado en Cerro Bayo esquina Las Frambuesas, destinado al público general que arriba desde otras localidades.

🔹 Ingreso Residentes: habilitado por el Ingreso Principal sobre Cerro Bayo, priorizando el acceso ágil de residentes.

Este esquema permite distribuir la circulación peatonal y vehicular, fortalecer los controles en puntos estratégicos y asegurar corredores despejados para emergencias y servicios operativos.

La planificación del predio incluye además: Salidas de emergencia señalizadas.

Corredores de evacuación internos.

Sectores diferenciados para público, productores y áreas técnicas.

Coordinación con fuerzas de seguridad, protección civil y servicios sanitarios.

Villa La Angostura se prepara para vivir su fiesta más emblemática.

Invitamos a toda la comunidad y a quienes nos visitan a consultar el plano oficial, respetar los accesos establecidos y colaborar con las indicaciones del personal afectado al operativo.