Oct 31, 2025

🏗️ Villa La Angostura presenta el Presupuesto Municipal 2026

Cumpliendo con las obligaciones de la Carta Orgánica, el Intendente y la Secretaría de Hacienda y Modernización elevaron al Concejo Deliberante el Proyecto de Presupuesto 2026, que prioriza la obra pública, la mejora de los servicios esenciales y la reestructuración del Estado Municipal.

💧 Más de $18.400 millones en inversión para infraestructura, redes de agua, saneamiento, equipamiento urbano, espacios públicos y movilidad.

🚜 Renovación del parque automotor municipal, con maquinaria y vehículos que fortalecerán la prestación de servicios esenciales.

📉 Por primera vez en varios años, se reduce la participación de los gastos en personal sobre el total del presupuesto, reflejando una gestión más eficiente y equilibrada.

📊 Durante la próxima semana, se presentará el Plan de Gobierno Integral, junto a los Planes de Gestión de cada Secretaría del Gabinete Municipal, los cuales también estarán disponibles en la web oficial del Municipio, promoviendo la transparencia y la planificación participativa.

💡 El Municipio reafirma su compromiso con una Villa La Angostura más ordenada, moderna y sustentable.

By Prensa Vla

