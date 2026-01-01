El Ejecutivo Municipal avanza en un Convenio Colectivo que prioriza eficiencia, orden y responsabilidad en el gasto público.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, en el marco del Expediente EXP 377-SG-25, el Departamento Ejecutivo Municipal continúa trabajando en un nuevo acuerdo paritario, con intervención de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, orientado a fortalecer la eficiencia del Estado local, ordenar el funcionamiento interno y garantizar un uso responsable de los recursos públicos.

El nuevo Convenio Colectivo de Trabajo representa un paso significativo hacia una administración municipal más austera, organizada y profesional, donde se establecen reglas claras de funcionamiento, obligaciones precisas y mecanismos de control, entendiendo que cada mejora en la gestión interna impacta directamente en la calidad de los servicios que recibe la comunidad.

Ejes centrales del acuerdo alcanzado en la mesa paritaria

Entre los principales logros alcanzados se destacan:

Ordenamiento de la estructura laboral, definiendo con mayor precisión funciones, responsabilidades y alcances de cada puesto, evitando superposiciones y desorganización interna.

-Fortalecimiento de la evaluación de desempeño y los concursos, como herramientas para promover el mérito, la capacitación y la eficiencia, reduciendo prácticas discrecionales y costos innecesarios.

-Institucionalización de comités de condiciones laborales y seguridad, con enfoque preventivo, que permiten anticipar conflictos y reducir gastos derivados de ausentismo, accidentes o litigios.

-Regulación clara de derechos y deberes, garantizando el normal funcionamiento de la administración y la continuidad de los servicios esenciales.

-Promoción de la capacitación permanente, entendida como una inversión estratégica para mejorar productividad, calidad del trabajo y optimización de recursos.

-Reafirmación del principio de disciplina administrativa, estableciendo pautas claras de cumplimiento, responsabilidad funcional y respeto por la normativa vigente.

Más eficiencia para cuidar los recursos de todosDesde el Ejecutivo Municipal se remarca que este acuerdo forma parte de una política sostenida de ordenamiento del gasto público, que busca un Estado municipal más eficiente, previsible y responsable, donde cada recurso se utilice de manera racional y con impacto real en la comunidad.

“Un Estado municipal más eficiente se construye con derechos, pero también con obligaciones claras, profesionalismo y compromiso diario con la comunidad”, señaló el Secretario de Gobierno, Cr. Juan Pablo Naretti.

El Municipio continuará trabajando en el fortalecimiento de una gestión moderna, austera y eficiente, que combine derechos laborales con disciplina, responsabilidad y compromiso con el interés público.