Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Nuevo Concurso de precio para la contratación de dos globas estructurales para emprendedores en el marco de la 13° Fiesta Nacional de los Jardines

Dic 30, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura convoca al Concurso de Precios
N° 14/2025, con el objetivo de contratar dos globas estructurales de grandes
dimensiones para ser utilizadas por los Emprendedores que participen en el marco
de la 13° Fiesta Nacional de los Jardines.

ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Hasta las 12:00 hs del día miércoles
07 de enero del 2026, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La
Angostura, Calle Obispo de Nevares N° 32 de la ciudad de Villa La Angostura,
Provincia del Neuquén.

Descargar Pliego:

Concurso precios contratacion de globa para de los jardines (1)Descarga

By Prensa Vla

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Extensión del plazo para la reinscripción a las Becas Gregorio Álvarez

31 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Ejecutivo Municipal avanza en un Convenio Colectivo que prioriza eficiencia, orden y responsabilidad en el gasto público.

31 diciembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Nuevo Concurso de precio para la contratación de dos globas estructurales para emprendedores en el marco de la 13° Fiesta Nacional de los Jardines

30 diciembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Convocatoria abierta a artistas locales y regionales para la Fiesta de los Jardines 2026

30 diciembre, 2025 Prensa Vla