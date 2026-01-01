Extensión del plazo para la reinscripción a las Becas Gregorio Álvarez

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se extendió hasta el 9 de enero el plazo para la reinscripción a las Becas Gregorio Álvarez, destinadas a estudiantes de todos los niveles educativos.

Quienes ya sean beneficiarios del programa deberán reinscribirse y actualizar la documentación correspondiente para renovar el beneficio durante el ciclo lectivo 2026.

Para recibir asistencia con la inscripción, las personas interesadas podrán solicitar un turno al 2944 388026, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.