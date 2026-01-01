Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Extensión del plazo para la reinscripción a las Becas Gregorio Álvarez

Dic 31, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se extendió hasta el 9 de enero el plazo para la reinscripción a las Becas Gregorio Álvarez, destinadas a estudiantes de todos los niveles educativos.

Quienes ya sean beneficiarios del programa deberán reinscribirse y actualizar la documentación correspondiente para renovar el beneficio durante el ciclo lectivo 2026.

Para recibir asistencia con la inscripción, las personas interesadas podrán solicitar un turno al 2944 388026, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

El Ejecutivo Municipal avanza en un Convenio Colectivo que prioriza eficiencia, orden y responsabilidad en el gasto público.

Dic 31, 2025
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Nuevo Concurso de precio para la contratación de dos globas estructurales para emprendedores en el marco de la 13° Fiesta Nacional de los Jardines

Dic 30, 2025
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Convocatoria abierta a artistas locales y regionales para la Fiesta de los Jardines 2026

Dic 30, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Extensión del plazo para la reinscripción a las Becas Gregorio Álvarez

31 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Ejecutivo Municipal avanza en un Convenio Colectivo que prioriza eficiencia, orden y responsabilidad en el gasto público.

31 diciembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Nuevo Concurso de precio para la contratación de dos globas estructurales para emprendedores en el marco de la 13° Fiesta Nacional de los Jardines

30 diciembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Convocatoria abierta a artistas locales y regionales para la Fiesta de los Jardines 2026

30 diciembre, 2025 Prensa Vla