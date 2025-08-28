El Departamento de Bromatologia informa sobre calidad de agua del barrio Puerto Manzano.

El Departamento de Bromatología de la Municipalidad de Villa La Angostura informa que, a raíz de una nota publicada en el diario local el día 27/08/25 sobre la calidad del agua de red en el barrio Puerto Manzano, es importante aclarar que los análisis bacteriológicos correspondientes se realizaron el día 04/08/25.

En esa fecha se confirmó la presencia de bacterias coliformes en las muestras tomadas, sin detectarse Escherichia coli. Durante el procedimiento, personal de Salud (Agentes Sanitarios) verificó además que la concentración de cloro residual en el agua de consumo era de 0 mg/L.

De manera inmediata, se notificó al Servicio de Agua Potable para regular la bomba dosificadora de hipoclorito. En la verificación realizada el 05/08, se constató que la concentración de cloro residual había alcanzado 0,7 mg/L, valor que se encuentra dentro del rango adecuado (0,5 a 1 mg/L).

Desde Bromatología se realiza un seguimiento permanente para asegurar que la dosis de cloro se mantenga en niveles correctos, garantizando así la desinfección del agua. Asimismo, se recuerda a los vecinos la importancia de contar con un tanque de reserva domiciliario, el cual cumple funciones esenciales de almacenamiento, decantación y desinfección final del agua.

Ante cualquier consulta o para acceder a información sobre los controles realizados, los vecinos pueden dirigirse al Laboratorio de Bromatología Municipal.