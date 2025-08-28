Angostura Informa

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré – Habilitado

Ago 28, 2025

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERA CENTRO DE FRONTERA CARDENAL SAMORÉ

Reporte N° 1 del día jueves 28/08/2025A las 09:00 Estado: HABILITADO – Todo tipo de vehículos PORTACIÓN OBLIGATORIO DE CADENAS

RN 231 tramo Aduana Límite con Chile calzada despejada y húmeda pronóstico de bajas temperaturas, probabilidad de hielo en sectores, equipo de Vialidad Nacional antihielo trabajando transitable con MAXIMA PRECAUCIÓN PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS

HORARIOS Tránsito en general De 9:00 a 19 hrs ARG🇦🇷 🚧 Cierre de Barrera 19 hrs 🇦🇷

