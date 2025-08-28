Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré – Habilitado

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERA CENTRO DE FRONTERA CARDENAL SAMORÉ
Reporte N° 1 del día jueves 28/08/2025A las 09:00 Estado: HABILITADO – Todo tipo de vehículos PORTACIÓN OBLIGATORIO DE CADENAS
RN 231 tramo Aduana Límite con Chile calzada despejada y húmeda pronóstico de bajas temperaturas, probabilidad de hielo en sectores, equipo de Vialidad Nacional antihielo trabajando transitable con MAXIMA PRECAUCIÓN PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS
Paso Cardenal Samore Habilitado
HORARIOS Tránsito en general De 9:00 a 19 hrs ARG🇦🇷 🚧 Cierre de Barrera 19 hrs 🇦🇷