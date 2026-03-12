En una Sesión Especial realizada hoy en el

Concejo Deliberante de Villa La Angostura, se aprobó la autorización al

Departamento Ejecutivo Municipal para transferir a la Provincia del Neuquén, a

través del Consejo Provincial de Educación, el dominio de dos inmuebles de

titularidad municipal destinados a la construcción de nuevos establecimientos

educativos en la localidad.



Los terrenos identificados como Polígono “A”

(NC 16-20-070-1390) y Polígono “B” (NC 16-20-072-9446) permitirán avanzar con

la construcción de la Escuela N°361 y de la Escuela Provincial de Educación

Técnica N°28, dos obras educativas largamente esperadas por la comunidad.



Durante la sesión estuvieron presentes

docentes y representantes de la comunidad educativa de la Escuela N°361 y de la

EPET N°28, quienes acompañaron el tratamiento de esta iniciativa que representa

un paso fundamental para fortalecer la infraestructura educativa en Villa La

Angostura.



El proyecto de Ordenanza fue aprobada por

mayoría, con cinco votos positivos, una abstención y un voto negativo.



Los votos afirmativos correspondieron a

Concejales de los bloques Comunidad, Sebastian Raimondo y Noelia Figueroa,

Avanzar Neuquén, Tomas Andrade, Juntos por el Cambio, Hector Venica y Primero Angostura, Maria Eugenia Ceraso.



En tanto, el bloque Juntos por la Libertad,

Lilia Estrella Vidal, votó en contra de la iniciativa, mientras que el bloque

Amor por Angostura (PJ) Maria Eugenia Mesa se abstuvo en la votación.



La aprobación de este proyecto constituye un

paso clave para avanzar en la concreción de nuevas instituciones educativas en

la localidad, acompañando el crecimiento de la matrícula escolar y reafirmando

el compromiso institucional de continuar gestionando obras que fortalezcan el

sistema educativo de Villa La Angostura.

Esto reafirma las palabras del

Gobernador Rolando Figueroa quien, en su discurso de la Apertura de Sesiones

mencionó que “las escuelas de Villa La Angostura, 361 y Epet 28 están listas para

su ejecucion y construccion, solo resta

la aprobacion del Concejo Deliberante”



