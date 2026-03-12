En una Sesión Especial realizada hoy en el
Concejo Deliberante de Villa La Angostura, se aprobó la autorización al
Departamento Ejecutivo Municipal para transferir a la Provincia del Neuquén, a
través del Consejo Provincial de Educación, el dominio de dos inmuebles de
titularidad municipal destinados a la construcción de nuevos establecimientos
educativos en la localidad.
Los terrenos identificados como Polígono “A”
(NC 16-20-070-1390) y Polígono “B” (NC 16-20-072-9446) permitirán avanzar con
la construcción de la Escuela N°361 y de la Escuela Provincial de Educación
Técnica N°28, dos obras educativas largamente esperadas por la comunidad.
Durante la sesión estuvieron presentes
docentes y representantes de la comunidad educativa de la Escuela N°361 y de la
EPET N°28, quienes acompañaron el tratamiento de esta iniciativa que representa
un paso fundamental para fortalecer la infraestructura educativa en Villa La
Angostura.
El proyecto de Ordenanza fue aprobada por
mayoría, con cinco votos positivos, una abstención y un voto negativo.
Los votos afirmativos correspondieron a
Concejales de los bloques Comunidad, Sebastian Raimondo y Noelia Figueroa,
Avanzar Neuquén, Tomas Andrade, Juntos por el Cambio, Hector Venica y Primero Angostura, Maria Eugenia Ceraso.
En tanto, el bloque Juntos por la Libertad,
Lilia Estrella Vidal, votó en contra de la iniciativa, mientras que el bloque
Amor por Angostura (PJ) Maria Eugenia Mesa se abstuvo en la votación.
La aprobación de este proyecto constituye un
paso clave para avanzar en la concreción de nuevas instituciones educativas en
la localidad, acompañando el crecimiento de la matrícula escolar y reafirmando
el compromiso institucional de continuar gestionando obras que fortalezcan el
sistema educativo de Villa La Angostura.
Esto reafirma las palabras del
Gobernador Rolando Figueroa quien, en su discurso de la Apertura de Sesiones
mencionó que “las escuelas de Villa La Angostura, 361 y Epet 28 están listas para
su ejecucion y construccion, solo resta
la aprobacion del Concejo Deliberante”