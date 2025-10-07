El Área de Adultos/as Mayores invita una charla sobre Educación Física y sus beneficios en el Síndrome Metabólico.

📣 Desde el Área de Adultos/as Mayores de la Municipalidad de Villa La Angostura se invita a la comunidad a participar de una charla sobre Educación Física y sus beneficios en el Síndrome Metabólico 🙌🏻

Una propuesta destinada especialmente a personas mayores de 60 años, con el objetivo de promover hábitos saludables y mejorar la calidad de vida a través del movimiento.

📅 Lunes 6 de octubre

🕒 15:30 hs

📍CCI

👥A cargo de los Lic. Clara De Feo y Santiago Mondoni

🙌🏻Actividad gratuita y abierta a toda la comunidad.

¡Te esperamos!