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Información de Villa La Angostura

Dirección del Área de la Mujer Municipalidad de Villa la Angostura

Prevención y acompañamiento para nuestras juventudes

Abr 8, 2026

Se puso en marcha el ciclo de formación “Estrategias preventivas para los consumos problemáticos en poblaciones jóvenes”, una propuesta destinada a fortalecer herramientas en equipos técnicos, docentes y personas que acompañan a las juventudes.

Con modalidad virtual, el primer encuentro se realizará el jueves 16 de abril y el segundo el jueves 23, de 10.30 a 12.30 hs.

Una iniciativa articulada para seguir construyendo comunidades más presentes, con mirada preventiva y compromiso colectivo.

👉 Inscripciones abiertas a través del enlace del flyer.

By Prensa Vla

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