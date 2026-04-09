Prevención y acompañamiento para nuestras juventudes

Se puso en marcha el ciclo de formación “Estrategias preventivas para los consumos problemáticos en poblaciones jóvenes”, una propuesta destinada a fortalecer herramientas en equipos técnicos, docentes y personas que acompañan a las juventudes.

Con modalidad virtual, el primer encuentro se realizará el jueves 16 de abril y el segundo el jueves 23, de 10.30 a 12.30 hs.

Una iniciativa articulada para seguir construyendo comunidades más presentes, con mirada preventiva y compromiso colectivo.

👉 Inscripciones abiertas a través del enlace del flyer.