Comunicado

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré – Habilitado

Ago 26, 2025

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERA CENTRO DE FRONTERA CARDENAL SAMORÉ

Reporte N° 1 del día martes 26/08/2025A las 09:00 Estado: HABILITADO Todo tipo de vehículos PORTACIÓN OBLIGATORIO DE CADENA

RN 231 tramo Aduana Límite con Chile calzada húmeda y despejada, pronóstico de cielo semi cubierto con temperaturas bajas , probabilidad de sectores con hielo, personal y equipo antihielo de Vialidad Nacional trabajando transitable con MAXIMA PRECAUCIÓN PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS

Paso Cardenal Samore Habilitado

HORARIOS Tránsito en general De 9:00 a 19 hrs ARG🇦🇷 🚧 Cierre de Barrera 19 hrs 🇦🇷

By Prensa Vla

Comunicado

Corte de Energia Programado – EPEN – Día Miercoles 27 de Agosto.

Ago 25, 2025
Comunicado

Informe Actualizado Paso Fronterizo Cardenal Samoré: HABILITADO

Ago 25, 2025
Comunicado Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino Informa sobre exhumaciones en el cementerio local.

Ago 25, 2025

Secretaría de Atención al Vecino Vivero

La Secretaría de Atención al Vecino junto al Área del Vivero municipal, realizará una entrega de plantines por el Día del Árbol.

26 agosto, 2025
Comunicado

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré – Habilitado

26 agosto, 2025
Protección civil

La Dirección de Protección Civil realizó una capacitación en RCP y uso de DEA en Villa Traful.

26 agosto, 2025
Centro de Convenciones

Con gran éxito se llevó adelante hoy la Jornada por el Día de las Infancias en el Centro de  Congresos y Convenciones “Arrayanes”.

25 agosto, 2025