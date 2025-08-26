Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré – Habilitado

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERA CENTRO DE FRONTERA CARDENAL SAMORÉ
Reporte N° 1 del día martes 26/08/2025A las 09:00 Estado: HABILITADO Todo tipo de vehículos PORTACIÓN OBLIGATORIO DE CADENA
RN 231 tramo Aduana Límite con Chile calzada húmeda y despejada, pronóstico de cielo semi cubierto con temperaturas bajas , probabilidad de sectores con hielo, personal y equipo antihielo de Vialidad Nacional trabajando transitable con MAXIMA PRECAUCIÓN PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS
Paso Cardenal Samore Habilitado
HORARIOS Tránsito en general De 9:00 a 19 hrs ARG🇦🇷 🚧 Cierre de Barrera 19 hrs 🇦🇷