Convocatoria Docente UBA XXI en Villa La Angostura.

La Municipalidad de Villa La Angostura y la Subsede de UBA XXI en la localidad en el marco de la Ordenanza 3537/2019 abre la búsqueda para cubrir el cargo de Tutor de Introducción al Pensamiento Científico (IPC) para el programa UBA XXI ciclo 2026.

Si sos Profesor/a o Licenciado/a en Filosofía o carrera afín con experiencia docente universitaria o terciaria (o en escuela media), y te apasiona guiar a estudiantes en su camino de aprendizaje, esta es tu oportunidad.

Buscamos un profesional con conocimientos en epistemología, con experiencia docente y familiarizado con la educación a distancia , y el uso de herramientas informáticas. Postúlate:

Enviá tu CV y carta de presentación a

ubaxxi.vla@gmail.com

Hasta el 1 de Diciembre del 2025 .