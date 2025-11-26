Angostura Informa

Invitación abierta a la Huerta del Hospital local.

Nov 26, 2025

El jueves 27 de Noviembre, de 13:30 a 16 hs, te invitamos a sumarte al espacio de Huerta Comunitaria y Terapéutica en el Hospital.

Vamos a seguir armando canteros, sembrando en almácigos, pintando carteles, arreglando el espantapájaros y creando entre todos.

Participan diversas instituciones y grupos como Agentes Sanitarios, Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, El Disparate (Arte y Salud) y usuarios de Bartimeo.

¡Y podés sumarte vos también!

🕒 Si no podés este jueves, la huerta funciona todos los jueves de 9:30 a 12:30 hs.

