Nuevos valores de multas por quemas en la Provincia del Neuquén.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informa que, mediante la Resolución Provincial N.º 138/25, se modifican y actualizan los valores de las multas por quemas en el marco del Decreto de Emergencia Ígnea vigente.

A partir de hoy, las multas tendrán un valor que va desde $1.700.000 hasta $1.700 millones, equivalentes a 1.000 a 1.000.000 de litros de Gasoil Ultra Diesel al valor del día de la fecha.

La graduación de la sanción será determinada considerando:

🔥 Los antecedentes del infractor.

🔥 La extensión del área afectada.

🔥 El carácter y la actitud de colaboración frente a las medidas de prevención.

🔥 Toda otra circunstancia que la Secretaría considere relevante como órgano de aplicación.

Recordamos que está prohibido encender fuego en todo el territorio provincial.