Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Celebración del 18° Aniversario de la Guardería Municipal

Ago 13, 2025

En una emotiva y alegre reunión, la Guardería Municipal celebró su 18° Aniversario, destacando el compromiso y la dedicación que hacen de la institución un espacio especial para los más pequeños.

Estuvieron presentes en el acto el intendente Javier Murer, acompañado del Secretario de Gobierno, Lic. Juan Pablo Naretti, y el Subsecretario de Gobierno, Matías Golub.

Los funcionarios compartieron un almuerzo con las maestras y el personal, donde reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo  los lazos y brindando todo el apoyo necesario para que la guardería continúe creciendo y sirviendo a la comunidad.

La Directora de la Guardería, Sofía Guerrero, junto a todo el personal a cargo, recibió a las familias en un encuentro lleno de alegría, cuidado y compromiso. Durante la celebración, se resaltó el trabajo diario que realizan para brindar un entorno ideal para el desarrollo de los niños, con mucho amor y dedicación.

Como cierre de la doble celebración, donde junto con el Aniversario de la Guardería Municipal, también festejo su Cumpleaños la Directora de la institución, Sofia Guerrero, y se compartió un abundante almuerzo junto a una torta, en un momento especial junto a los niños y sus familias, que aportó aún más calidez y alegría a la jornada.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Juventud Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

Convocatoria al Torneo de Vóley Mixto Joven para estudiantes de secundaria, organizado por el Área de Juventud.

Ago 12, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Trabajos de mantenimiento en el JARDIN N° 82 en Villa La Angostura

Ago 12, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer, recibió a la Sra. Teresa Gómez, fortaleciendo el vínculo con los adultos mayores

Ago 12, 2025

Otras noticias

Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo Brinda una capacitación “TU MEJOR VERSION” para fortalecer habilidades técnicas y de gestion.

13 agosto, 2025 Prensa Vla
Juventud Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables Secretaría de Deportes y Juventudes

El Área de Juventudes de la Secretaría de Deportes y el Área de Diversidad de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludable brinda una encuesta para todos los jóvenes de la localidad para conocer sus intereses.

13 agosto, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Celebración del 18° Aniversario de la Guardería Municipal

13 agosto, 2025 Prensa Vla
FabLab Villa La Angostura

¡Sumate al Club de Robótica del FabLab VLA! Un espacio donde creás, aprendés y te preparás para el futuro.

13 agosto, 2025 Prensa Vla