Celebración del 18° Aniversario de la Guardería Municipal

En una emotiva y alegre reunión, la Guardería Municipal celebró su 18° Aniversario, destacando el compromiso y la dedicación que hacen de la institución un espacio especial para los más pequeños.

Estuvieron presentes en el acto el intendente Javier Murer, acompañado del Secretario de Gobierno, Lic. Juan Pablo Naretti, y el Subsecretario de Gobierno, Matías Golub.

Los funcionarios compartieron un almuerzo con las maestras y el personal, donde reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo los lazos y brindando todo el apoyo necesario para que la guardería continúe creciendo y sirviendo a la comunidad.

La Directora de la Guardería, Sofía Guerrero, junto a todo el personal a cargo, recibió a las familias en un encuentro lleno de alegría, cuidado y compromiso. Durante la celebración, se resaltó el trabajo diario que realizan para brindar un entorno ideal para el desarrollo de los niños, con mucho amor y dedicación.

Como cierre de la doble celebración, donde junto con el Aniversario de la Guardería Municipal, también festejo su Cumpleaños la Directora de la institución, Sofia Guerrero, y se compartió un abundante almuerzo junto a una torta, en un momento especial junto a los niños y sus familias, que aportó aún más calidez y alegría a la jornada.