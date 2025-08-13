Trabajos de mantenimiento en el JARDIN N° 82 en Villa La Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Coordinación de Mantenimiento de Escuelas, informa que se realizaron importantes tareas de reparación y mantenimiento en el Jardín N° 82.

Las obras incluyeron trabajos de mantenimiento en las instalaciones del establecimiento y la colocación de aire acondicionado, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y adecuado para los estudiantes y el personal educativo. Se agradece además la colaboración y el trabajo en conjunto entre el Distrito IX para la adquisición de equipos junto a la Coordinación de Mantenimiento de Escuelas.

Desde la Municipalidad, agradecemos la colaboración y el compromiso del equipo de mantenimiento, que continúa trabajando para mejorar y cuidar las instituciones educativas de nuestra localidad.