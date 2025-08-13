Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Trabajos de mantenimiento en el JARDIN N° 82 en Villa La Angostura

Ago 12, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Coordinación de Mantenimiento de Escuelas, informa que se realizaron importantes tareas de reparación y mantenimiento en el Jardín N° 82.

Las obras incluyeron trabajos de mantenimiento en las instalaciones del establecimiento y la colocación de aire acondicionado, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y adecuado para los estudiantes y el personal educativo. Se agradece además la colaboración y el trabajo en conjunto entre el Distrito IX para la adquisición de equipos junto a la Coordinación de Mantenimiento de Escuelas.

Desde la Municipalidad, agradecemos la colaboración y el compromiso del equipo de mantenimiento, que continúa trabajando para mejorar y cuidar las instituciones educativas de nuestra localidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Juventud Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

Convocatoria al Torneo de Vóley Mixto Joven para estudiantes de secundaria, organizado por el Área de Juventud.

Ago 12, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer, recibió a la Sra. Teresa Gómez, fortaleciendo el vínculo con los adultos mayores

Ago 12, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Ceremonia por el 113° Aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina.

Ago 11, 2025

Otras noticias

Juventud Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

Convocatoria al Torneo de Vóley Mixto Joven para estudiantes de secundaria, organizado por el Área de Juventud.

12 agosto, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Trabajos de mantenimiento en el JARDIN N° 82 en Villa La Angostura

12 agosto, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer, recibió a la Sra. Teresa Gómez, fortaleciendo el vínculo con los adultos mayores

12 agosto, 2025 Prensa Vla
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Acompañamiento a Personas Notificadas por ANDIS para Evaluación de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

12 agosto, 2025 Prensa Vla