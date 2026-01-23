Angostura Informa

Convocatoria al Concurso de Huertas Familiares.

Ene 23, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura convoca a vecinos y vecinas a participar del Concurso de Huertas Familiares, que se desarrollará del 14 al 17 de febrero.
La iniciativa busca poner en valor la producción familiar, el cuidado del ambiente y las prácticas sustentables, promoviendo el trabajo en huertas domiciliarias de la comunidad.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de febrero de 2026.
Para informes e inscripciones, las personas interesadas pueden acercarse de lunes a viernes, de 9 a 13 h, a Millaqueo 124, comunicarse al 294 4969484 o escribir a economiasocial@villalaangostura.gov.ar.

