Comenzó una etapa histórica para fortalecer el sistema de agua de Villa La Angostura

En el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes se presentó el Plan Integral de Readecuación y Mejoras de la Capacidad de Respuesta Operativa del sistema de agua potable, una iniciativa que marca el inicio de una nueva etapa para fortalecer la infraestructura hídrica de Villa La Angostura y mitigar los problemas estructurales que desde hace años afectan al servicio.

La presentación fue encabezada por el intendente Javier Murer y contó con la participación de la viceintendenta Tamara Martínez; el secretario de Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia, Hipólito Salvatori; el presidente del EPAS, Emilio Molina; la delegada de la Región de los Lagos del Sur, Eliana Rivera; el presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo; concejales, representantes de juntas vecinales, funcionarios municipales, vecinos y vecinas.

El plan es el resultado de varios meses de trabajo articulado entre los equipos técnicos del EPAS y las Secretarías de Servicios Públicos y de Planeamiento de la Municipalidad. Ese trabajo permitió realizar un relevamiento integral del sistema de agua potable, identificar los principales puntos críticos y definir un orden de prioridades para intervenir sobre los distintos subsistemas de la localidad.

Como parte de este plan de mitigación, se ejecutarán intervenciones específicas sobre los sistemas de captación y bombeo, la incorporación y reemplazo de equipos, la adecuación de tableros eléctricos, la puesta en funcionamiento de sistemas de respaldo energético, la reparación de cisternas y la instalación de válvulas reguladoras y de corte, con el objetivo de optimizar la producción, el almacenamiento y la distribución del agua potable. Las acciones fueron organizadas por etapas, priorizando aquellas que permitan mejorar la capacidad de respuesta operativa del sistema antes de la próxima temporada estival.

Después de muchos años sin una planificación integral, Villa La Angostura cuenta por primera vez con un plan técnico elaborado en conjunto entre el Municipio, el EPAS y el Gobierno de la Provincia del Neuquén, que establece prioridades, organiza las intervenciones y fija una hoja de ruta para comenzar a resolver de manera sostenida uno de los desafíos históricos de la localidad. El acompañamiento del Gobierno Provincial resulta fundamental para llevar adelante estas obras estratégicas, que beneficiarán tanto a los vecinos y vecinas de Villa La Angostura como a los miles de turistas que cada año eligen nuestro destino.

Como siguiente paso, las distintas obras e intervenciones previstas serán licitadas de manera independiente, con el objetivo de agilizar su ejecución y llegar con las mejoras prioritarias concretadas antes del inicio de la próxima temporada estival.