Villa La Angostura será sede del Torneo Local de Newcom clasificatorio a los Juegos AM

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Subsecretaría de Deportes, invita a participar del Torneo Local de Newcom, categoría +50 y +60 Mixto, instancia clasificatoria para el Regional de los Juegos AM.

La competencia se desarrollará el sábado 1 de agosto de 2026 en el Gimnasio Chichi Irizar, reuniendo a equipos locales en una jornada destinada a promover el deporte, la actividad física y la integración de los adultos mayores.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de julio a las 13:00 horas. Los equipos deberán enviar su lista de buena fe al correo electrónico deportes@villalaangostura.gob.ar.

La participación es libre y gratuita.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se continúa impulsando el desarrollo del deporte comunitario, generando espacios de encuentro, recreación y competencia que fortalecen la vida saludable y la participación de toda la comunidad.