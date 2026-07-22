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Municipalidad de Villa la Angostura

Nuevo llamado a licitación para la adquisición de un vehículo adaptado para personas con discapacidad.

Jul 22, 2026

La Municipalidad promulgó la ordenanza para la adquisición de un vehículo adaptado destinado a personas con discapacidad
La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, mediante el Decreto N.º 1695/2026, el Intendente Municipal promulgó la Ordenanza N.º 4384/26, que aprueba el pliego de bases y condiciones generales para el Llamado a Licitación Pública N.º 14/2026.
La licitación tiene como objetivo la adquisición de un vehículo 0 km adaptado para personas con discapacidad, el cual será incorporado al parque automotor municipal para fortalecer las políticas de inclusión y mejorar la prestación de servicios destinados a vecinos y vecinas que requieren movilidad accesible.

Exp. 137-SC-2026 – Anexo I – Pliego licitación vehículo adaptado CETDescarga

By Prensa Vla

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