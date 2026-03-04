Apertura del Periodo Legislativo 2026. Logros y desafíos del Ejecutivo Municipal

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, dió su discurso de Apertura del Periodo Legislativo 2026, presentó su informe de gestión para el año 2026 destacando logros y desafíos en su Administración; entre los aspectos, el Intendente mencionó:
* La adquisición de 5 vehículos municipales, logrando de esta manera ampliar el parque automotor.
* La concesión del Muelle Viejo.* La gestión de residuos patogénicos.
* La adquisición de neumáticos para camiones y para maquinaria vial pesada.
* El transporte de residuos a Alicurá.
* La compra de dos viviendas.
* Neumáticos para vehículos menores.* La decoración de Navidad.
* El transporte para personas mayores.
* La provisión de Hormigón para Macro Lote 6.
* La adquisición de contenedores de basura.
* Calzado para el personal municipal.
* Adquisición de luminarias para Plaza San Martín.
* Adquisición de luminarias para Plaza Pioneros.
Proyectos Pendientes presentados en el Concejo Deliberante y/o en Gestión.
* La compra de una Topadora para la planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
* Mantenimiento exterior e interior de edificios educativos.
* Decoración de Pascua.
* Desarrollo de la nueva web de Turismo.
* Servicio veterinario (Pendiente de tratamiento).
* Mano de Obra para la ejecución de caminos peatonales y escaleras de Plaza San Martin.
* Materiales para ejecución de caminos peatonales y escaleras de Plaza San Martín.
* Vivero Municipal: adquisición de nueva estructura, instalación y traslado.
* Proyecto Ejecutivo tendido electrico para alumbrado publico Plaza San Martin.
* Proyecto Ejecutivo tendido eléctrico para alumbrado Público Plaza Pioneros.
* Cestos para residuos para Avenida Arrayanes, Plaza Sayhueque y Plaza Pioneros.
El Intendente Javier Murer, mencionó la deuda histórica en infraestructura básica y la necesidad de abordar el crecimiento poblacional y el impacto ambiental, también se refirió a la relación con el Concejo Deliberante y los desafíos en la gestión municipal, incluyendo la necesidad de mejorar la transparencia y la participación ciudadana.