Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Apertura del Periodo Legislativo 2026. Logros y desafíos del Ejecutivo Municipal

Mar 3, 2026

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, dió su discurso de Apertura del Periodo Legislativo 2026, presentó su informe de gestión para el año 2026 destacando logros y desafíos en su Administración; entre los aspectos, el Intendente mencionó:

* La adquisición de 5 vehículos municipales, logrando de esta manera ampliar el parque automotor.

* La concesión del Muelle Viejo.* La gestión de residuos patogénicos.

* La adquisición de neumáticos para camiones y para maquinaria vial pesada.

* El transporte de residuos a Alicurá.

* La compra de dos viviendas.

* Neumáticos para vehículos menores.* La decoración de Navidad.

* El transporte para personas mayores.

* La provisión de Hormigón para Macro Lote 6.

* La adquisición de contenedores de basura.

* Calzado para el personal municipal.

* Adquisición de luminarias para Plaza San Martín.

* Adquisición de luminarias para Plaza Pioneros.

Proyectos Pendientes presentados en el Concejo Deliberante y/o en Gestión.

* La compra de una Topadora para la planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

* Mantenimiento exterior e interior de edificios educativos.

* Decoración de Pascua.

* Desarrollo de la nueva web de Turismo.

* Servicio veterinario (Pendiente de tratamiento).

* Mano de Obra para la ejecución de caminos peatonales y escaleras de Plaza San Martin.

* Materiales para ejecución de caminos peatonales y escaleras de Plaza San Martín.

* Vivero Municipal: adquisición de nueva estructura, instalación y traslado.

* Proyecto Ejecutivo tendido electrico para alumbrado publico Plaza San Martin.

* Proyecto Ejecutivo tendido eléctrico para alumbrado Público Plaza Pioneros.

* Cestos para residuos para Avenida Arrayanes, Plaza Sayhueque y Plaza Pioneros.

El Intendente Javier Murer, mencionó la deuda histórica en infraestructura básica y la necesidad de abordar el crecimiento poblacional y el impacto ambiental, también se refirió a la relación con el Concejo Deliberante y los desafíos en la gestión municipal, incluyendo la necesidad de mejorar la transparencia y la participación ciudadana.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

La Comisaria N°28 de Villa la Angostura – Comunicado Importante.

Mar 3, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

El Barrio El Mallín celebra su 37° Aniversario

Mar 3, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

PARQUE URBANO LAGUNA CALAFATE – MEMORIA DESCRIPTIVA

Mar 2, 2026

Otras noticias

Dirección de Medio Ambiente GIRSU Secretaría de Servicios Públicos

Secretaria de Servicios Públicos – Reunión de Trabajo Plan Girsu.

4 marzo, 2026 Prensa Vla
Secretaria de Turismo

La Municipalidad de Villa La Angostura lanza el 1° Llamado a Concurso de Precios para la Decoración de Pascua 2026.

4 marzo, 2026 Prensa Vla
Secretaría de Servicios Públicos

Secretaria de Servicios Públicos – Colocan las nuevas Bombas en Correntoso y Manzano

3 marzo, 2026 Prensa Vla
Comunicado

Transformación digital: JORNADA CONECTADOS de UBA XXI

3 marzo, 2026 Prensa Vla