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Charla técnica de la carrera Vértice Sur

Mar 21, 2026

En la tarde de hoy se realizó la charla técnica de la carrera Vértice Sur, la que tendrá su largada oficial mañana, domingo 22 de marzo, a las 09:00 horas en Puerto Manzano, en las letras corpóreas de Villa La Angostura.

La carrera de ciclismo que unirá Villa La Angostura con Villa Traful, tiene un recorrido de 70 kilómetros y un desnivel positivo de 1.300 metros.

Las modalidades y categorías para esta competencia son:

– Mountain Bike- Gravel (bicicletas de ruta adaptadas para terrenos mixtos)

– E-bike (bicicletas con asistencia eléctrica)

– Categorías por edades: desde juveniles de 16 a 18 años hasta mayores de 70 años

La carrera busca fomentar el turismo deportivo en las localidades de los lagos del Sur de la provincia

¡ Exitos a todos los competidores en esta emocionante competencia!

By Prensa Vla

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