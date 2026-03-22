En la tarde de hoy se realizó la charla técnica de la carrera Vértice Sur, la que tendrá su largada oficial mañana, domingo 22 de marzo, a las 09:00 horas en Puerto Manzano, en las letras corpóreas de Villa La Angostura.

La carrera de ciclismo que unirá Villa La Angostura con Villa Traful, tiene un recorrido de 70 kilómetros y un desnivel positivo de 1.300 metros.

Las modalidades y categorías para esta competencia son:

– Mountain Bike- Gravel (bicicletas de ruta adaptadas para terrenos mixtos)

– E-bike (bicicletas con asistencia eléctrica)

– Categorías por edades: desde juveniles de 16 a 18 años hasta mayores de 70 años

La carrera busca fomentar el turismo deportivo en las localidades de los lagos del Sur de la provincia

¡ Exitos a todos los competidores en esta emocionante competencia!